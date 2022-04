Isabelle NICOLAS-BERTRAND

Deux spécificités :



1. Une double expertise:

- Gestion des relations sociales, droit social et administration du personnel

- Développement des ressources humaines et formation



2. Avoir vécu les attentes notamment en matière de ressources humaines d'une Direction Générale et de Directions Opérationnelles en tant que Conseiller du Président de Swiss Life France



Anglais et italien courants. Allemand lu et parlé.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

Assurance

Direction des ressources humaines

Luxe

Développement des compétences

Communication

Industrie

Finance