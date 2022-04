Isabelle NOTTET-WUTHRICH

PARCOURS PROFESSIONNEL



Depuis 2012 Responsable Marketing Produits, 2nd oeuvre du bâtiment, Strasbourg



2007-2012 Responsable Marketing Communication, Société Elian (Plasturgie), Oyonnax



2000-2007 Chargée d’Administration des Ventes Export, Groupe Mantion SAS (Métallurgie), Besançon



1997-2000 Chargée de Communication Marketing,



FORMATION



2005 Master (ex-DESS) Marketing Management, Ecole Supérieure de Commerce (IECS), Strasbourg, Mémoire sur le sujet « En marketing B to B, quelle est l’influence de la culture sur le mix lors du lancement d’un nouveau produit à l’international ? »



1995-96 Maîtrise LEA (Langues Etrangères Appliquées) option « Affaires et commerce » Anglais-Allemand, Faculté des Lettres de Besançon (1er semestre) & Katholieke Universitat de Nimègue, Pays-Bas (2ème semestre), programme d’échanges européens ERASMUS



1994-95 Licence LEA (Langues Etrangères Appliquées) Anglais-Allemand, Pädagogische Hochschule de Ludwigsburg, Allemagne, programme d’échanges européens ERASMUS



COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES



Anglais : courant

Allemand: courant

Espagnol: professionnel

Outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, Frontpage



Mes compétences :

Export

B to B

Marketing

Communication

International

Gestion de projet

Management

Administration des Ventes