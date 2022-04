Jonathan HUGOUD

Diplômé de l’Ecole de Management de Strasbourg, et titulaire du diplôme de formation internationale à la gestion (Grade Master) je fonde mon parcours professionnel sur le développement de compétences complémentaires en contrôle de gestion et comptabilité.





Attachant une importance particulière à faire évoluer cet axe de compétences dans un environnement international, je souhaite œuvrer dans une société multiculturelle me permettant de développer ou d’élargir mes compétences linguistiques ainsi que mon expertise technique.





Logicien rigoureux, doté de précision dans le raisonnement, mes précédents emplois m’ont permis de développer des aptitudes analytiques fines et efficientes.



Mes compétences :

Comptabilité

Comptable Contrôleur de Gestion

Contrôle de gestion

Contrôleur de gestion

Finance

Gestion comptable

IFRS