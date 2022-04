Isabelle OCHSENBEIN

Rigoureuse et organiser je recherche un poste en tant qu'assistante administrative, secrétaire.



J'ai effectué de nombreuses missions en intérim en tant qu'agent administratif, opératrice de saisie.



J'ai effectué une formation au Greta Haute Alsace, pour améliorer mes compétence et j'ai acquis le Bac Pro Secrétariat.



Maintenant, plus motivée et déterminée que jamais, pour obtenir un poste en tant qu'assistante administrative ou de secrétaire médicale .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta

Navision

Microsoft Windows 7

Microsoft Outlook

IBM AS400 Hardware

Ciel Paye

CIEL Gestion commerciale