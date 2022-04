Isabelle ONFROY

Le Pin Galant / Mérignac

Situé à Mérignac dans l’agglomération bordelaise, en bordure de rocade, à 5 km de l’aéroport international et du parc hôtelier de Mérignac, l’Espace Congrès du Pin Galant offre une structure performante, permettant d’accueillir tous types de manifestations de 100 à 1410 personnes.



Le Pin Galant se compose de deux bâtiments distincts :

- L’ Auditorium de 1410 places (avec un espace scénique entièrement équipé en son et éclairage) ainsi qu’un Hall (400 m²), un Foyer (300 m²) et une Brasserie.



- Le Pavillon d’une surface de 1 300 m², modulable en six sections, sans aucun pilier, (équipé d’un terminal traiteur), destiné aux salons professionnels, aux expositions, aux défilés, aux concours , aux soirées de gala, à la restauration mais aussi aux réunions, conférence...



Parce qu’un événement se doit d’être inoubliable et réussi, nous mettrons à votre disposition l’ensemble de nos compétences, afin de vous apporter une réponse personnalisée et adaptée à vos besoins.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Congrès expositions

Location de salles