Isabelle PAILLAT

Bonjour,

Je suis actuellement directrice périscolaire et extrascolaire dans un secteur en zone d'éducation prioritaire renforcée.

Je suis dotée d'un Master 2 métiers de l'enseignement et de la formation.

Voilà maintenant plusieurs années que je travaille avec un public allant de 2.5 ans à 17 ans.

J'ai à coeur de travailler dans la bienveillance et le respect de chacun, mon orientation pour les publics en situation de handicap et/ou défavorisés prouvent mon besoin de me rendre utile à ma façon.

Je désire m'orienter maintenant vers un public fragilisé, celui des personnes âgés, en fin de vie, autonomes ou dépendante.

J'ai pour objectif de devenir directrice d'EHPAD et c'est pour cela que je recherche un poste d'adjointe qui me permettrais de rentrer dans ce domaine, que j'affectionne particulièrement.

La création de projets, mon envie de collaborer et d'encadrer des professionnels issus de domaines variés, dans le respect de la dignité humaine sont autant de raisons qui me poussent vers ce métier.

Je recherche une entreprise à très fortes valeurs éthiques, humaines et déontologiques.



Mes compétences :

Conflict Resolution

Human Resources

Bookkeeping

Project Management

Marketing