Isabelle PELATAN

Actuellement en CDI, au sein du Saint James Albany Hôtel (1er arrondissement), au poste d’Assistante responsable séminaires et banquets et suis fermement décidée à continuer ma carrière dans l’évènementiel. Je suis à la recherche d’une opportunité professionnelle pour utiliser et mettre à profit mes connaissances. Je suis actuellement en charge de l’organisation des évènements privés et professionnels à partir du 1er contact avec le client jusqu’à l’envoie de la facture finale. Je suis en relation directe avec les entreprises et les différentes agences Françaises et Internationales qui souhaitent organiser une manifestation au Saint James Albany Hôtel. Mon rôle au sein de cet hôtel est de prendre en charge les nouvelles demandes des clients, de les qualifier mais également de faire le suivi afin de matérialiser les demandes et de fidéliser notre clientèle. En cas de confirmation, mon rôle est également d’accompagner les clients sur place et donc de gérer la partie opérationnelle et l’organisation de cet évènement. Ce poste qui me permet de manager une équipe composée de deux commerciales et d’une stagiaire m’a également offert la possibilité de développer des connaissances en techniques de management, de gagner en autonomie et d’être confrontée à la réalité de l’exigence de ce secteur.



Mes compétences :

Evénementiel

Hôtellerie

Hôtellerie de luxe

Luxe

Tourisme