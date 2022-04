Isabelle PETIT

Cap vente

Ensuite vendeuse dans plusieurs boutiques en prêt à porter en chaussure puis je passe responsable notamment chez chipie et je décide de passer commerciale pour plus de liberté.

Je souhaite reprendre mon activité de responsable magasin ,j'adore le contact avec les clients et je suis épanouie dans mon travail .Dynamique,Spontanée,Rigoureuse,Opiniâtre,Volontaire.

Competences

Prospecter,gérer des tournées

Gérer des fichiers clients

Tenir des salons,présenter les collections

Faire les vitrines

Gérer les stocks,effectuer les inventaires

Tenir la caisse



Mes compétences :

Ténacité dans les projets

Ponctualité et disponibilité

Rigoureuse et capacité d'adaptation

AIMANT LES CHALLENGES

Aime la vie

Merchandising