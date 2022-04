Isabelle PICARD

Actrice depuis 2006 du secteur du Facility Management , j'ai acquis une aisance tant fonctionnelle qu’opérationnelle .

Mes atouts principaux:

- capacité d’animation et d’encadrement d’équipes

- parfaite maîtrise du management des prestations multiservices et multitechniques sur sites tertiaires

- maîtrise des outils de gestion et de pilotage d'un centre de profits

- un sens du commerce et de la qualité du service à la clientèle que je mets au quotidien en application



les 3 axes de mon parcours :



- Depuis 2006: Responsable de sites puis Responsable d'affaires chez Faceo FM - Vinci facilities

Je manage un ensemble de prestations multitechniques et multiservices réalisées en propres ou en soustraitance dans le cadre de contrats de services FM.



- A partir de 1990: Chef d’agence chez Worex Snc Filiale d''Esso SAF

Je gère un centre de profits dont j'assure le développement commercial et la responsabilité des résultats en termes de volumes, marges, coûts, performances d’exploitation, satisfaction et fidélisation de la clientèle.



- A partir de 1985 : Responsable Administratif d’une direction régionale, Worex Snc, filiale d’Esso SAF

Je seconde le directeur de région en coordonnant la comptabilité, la gestion budgétaire, l’administration du personnel, le contrôle interne, l’administration des ventes et la gestion des services généraux.





Mes compétences :

Administration

Animation

Animation équipe

budgets

dynamique

Encadrement

GRH

Organisée

Polyvalence

Qualité