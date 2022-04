Isabelle PICARD

15 ans d'experience en systèmes de Gestion de Documents au sein de plusieurs entreprises d'envergure internationale.



Forte d'une expérience IT, je travaille en tant que Chef de Projet GED depuis plus de 10 ans, en toute conscience des aspects techniques.



Motivée par la résolution de problèmes, j'apprécie tout particulièrement jouer le rôle d'interface entre les utilisateurs et l'informatique, facilitant la compréhension des besoins et des contraintes de part et d'autre.



Compétences principales:

• Expertise fonctionnelle et technique en Gestion de Contenu (Systèmes de gestion de Contenus d'Entreprise et de Documents, systèmes collaboratifs) : Analyse des besoins utilisateurs, définition des spécifications, tests de recette utilisateurs, suivi des développements, support applicatif, maintenance et mises à jour.

• Concepts GED: cycle de vie des documents, workflows, notifications électroniques, publication et signature électronique.

• Gestion de projet et de processus : amélioration des processus (CMMI), méthodology de gestion de projets IT

• Validation de projets IT : analyse des risques métiers, qualification des systèmes (tests de QI/QO/QP)

• Expérience en infrastructure IT : administration systèmes et réseaux, déploiement d'applications



Mes compétences :

PMI / PMP