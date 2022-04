Isabelle PICARD

Spécialiste du Marketing - et même du Marketing Direct - toute dévouée à la Communication, quel que soit le support : e-mailing, site, mailing, sms, communiqué de presse,... Je suis en quête d'une nouvelle aventure professionnelle !

En voici un peu plus sur mon profil :

J'aime partager mon savoir-faire et m'enrichir des expériences en équipe.

Ma mission de management a développé mon sens de l'écoute auprès des collaborateurs et des collègues.

J'ai eu l'opportunité de participer à la transformation digitale de 3 Suisses Belgique et de Cofidis Belgique. J'ai, de ce fait, pu approcher toutes les dimensions d'un plan commercial et en comprendre les objectifs.

Mes missions de coordination (équipe, plannings, autres service internes,...) m'ont permis de gérer de façon optimale différentes fonctions.

Outre mes connaissances acquises en RP, je suis issue d'une formation graphique (suite Adobe) et forte de compétences rédactionnelles.

Ma candidature propose donc un CV très complet en matière de communication.



Mes compétences :

Management d'équipe

Communication

Promotion des ventes

PAO

Création

Web

Print

Marketing

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe

Méthode agile

Mentorat / mentoring