Isabelle PIELLI

J'accompagne les organisations et les professionnels sur des situations complexes de travail.

J’interviens auprès de directions, de services, d’équipes et d’individus pour :

- accompagner le changement, - faciliter et dynamiser vos projets, - accompagner les équipes sur : des situations de tensions conflits au travail, sur des prises de recul, sur les pratiques et postures professionnelles, à développer de nouvelles activités, - du coaching personnalisé autour des projets professionnels : mobilité, retour en poste, prise de poste, changement de poste, réorientation.



Mon approche s’inscrit dans un champ de références pluridisciplinaires allant de la psychologie sociale à la sociologie des organisations et à la sociologie clinique passant par l’éducation populaire.

Elle prend en compte :

- Les individus au plus près de leurs vécus

- Les contextes et situations de travail



Ma démarche est de remettre l’humain au cœur des processus mis au travail. Il s’agit de de travailler « avec » et non « pour » les professionnels.

Une démarche qui permet à la fois, la mise en mouvement, la réflexivité, la co-construction de sens et de nouvelles manières d’agir, où les connaissances et les expériences de chacun sont mobilisées.



J’ai fait le choix de conjuguer différents outils et dispositifs d’interventions et d’animations participatives, créatives et ludiques provenant de la pédagogie active, de la systémique, de la psychosociologie, du coaching, du développement personnel et de la sophrologie.



Mes compétences :

Analyse des pratiques professionnelles

Coaching d'équipe

Accompagnement au changement

Gestion des conflits

Gestion de projet

Management

Formation professionnelle

Coaching professionnel

Diagnostic de territoire

Accompagnement collectif