Isabelle PISTOLET

Forte d'une expérience de + de 15 ans, je suis actuellement assistante commerciale et administrative au sein d'une agence de travail temporaire.



Mes missions : la gestion du personnel (contrats, visite médicale, gestion des relevés d'heures, etc...), la relation clientèle (renseignement tarif, facturation, etc...), suivi du chiffre d'affaires, etc...



Durant 10 ans, j'ai exercé en tant qu'assistante commerciale dans un service ADV en soutien d'une équipe de 6 commerciaux, 2 directeurs régionaux et un directeur commercial.





Mes compétences :

Microsoft Word

Secrétariat

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Bureautique

Accueil physique et téléphonique