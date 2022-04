Isabelle POCHAT

Isabelle, créatrice de PARIS A DREAM, est née à Paris. Surnommée "Isa,” , elle aime son travail, et est passionnée de Paris, gastronomie, oenologie, et de culture. Elle a au fil des années, observé sa clientèle internationale et ses compatriotes français pour bâtir son concept. Sa motivation dans la vie ? Rendre les gens heureux.Depuis 2006, elle travaille en tant qu'Accompagnateur d' Expatrié à Paris et Professeur de Français Langue Etrangère. Elle analyse les attentes linguistiques et touristiques de ses clients et les aide à réaliser la vie dont ils rêvent à Paris. Depuis 2013, elle publie En-francais.fr, une page Facebook suivie par 17 000 followers dans 50 pays où elle partage des informations sur Paris, la France et la langue française. En 2015, elle rencontre le propriétaire d’un hôtel parisien 4 étoiles à la recherche d’une offre différenciante pour ses clients. Après avoir observé ses clients internationaux et ses compatriotes voyageurs , ele lance son propre concept d'activités touristiques. Paris a dream naît en avril 2016.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Leadership

Commerce international

Mobilité internationale

Français Langue Etrangère

Formation

Coordination

Rigueur