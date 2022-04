Isabelle PRÈRE

Après 15 ans au Crédit Lyonnais secteur back office, particuliers, puis professionnels et enfin très grandes entreprises (La Défense), j'ai terminé mon parcours dans cette entreprise par une expérience de formateur mobile sur site (Paris/Régions) durant 18 mois.



J'ai ensuite intégré les Mutuelles UMC en 1999, pour participer à la mise en place de son centre d'appels en tant que responsable du service aux adhérents,

appels entrants et mails entrants.

Dans le cadre du projet de certification du centre d'appel, j'ai suivi une formation de sensibilisation à la qualité et suivi la formation de correspondant qualité avec l'AFNOR.



Dans le cadre du projet handicap soutenu par l'UMC, j'ai eu la chance de participer en tant que membre du jury du titre professionnel de Conseil Service Client à Distance délivré par le centre de formation Suzanne Masson, Paris.



En 2011, dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau marché, le courtage, j'ai participé à la mise en place du "service courtage" des mutuelles UMC. La finalité est d'intégrer la totalité de la gestion des dossiers frais de santé, de ce nouveau marché, dans les services de production de l'UMC.



Mon intérêt professionnel se porte sur la participation à la mise en place de nouvelles organisations en lien avec la relation client, l'amélioration du service rendu au client.



Mes compétences :

banque

back office