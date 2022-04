Isabelle PUIG

20 ans d’expérience en gestion de projets dont 10 en tant que directrice de projets/programmes.



Doté d'un fort sens de l'anticipation et étant pro-active, je suis à même de comprendre, sans délais, les enjeux et problématiques.

Ma curiosité, mon sens de l'écoute et de la diplomatie, ma capacité d'adaptation aux facteurs humains, aux environnements métier et techniques, ma rigueur et mon investissement personnel dans les projets, m'ont permis d'être reconnue et fortement appréciée par les clients.

De plus, ma disponibilité et ma mobilité me permettent de m’impliquer intensément sur les projets qui me sont confiés.



Direction et gestion de projets complexes

Accompagnement au changement

Banque, Établissement de paiement / Monétique, Assurance



Mes compétences :

Projets informatiques

Bâle 2

Cadrage

Management

Banque de détail

Moyens de paiement

Etablissements de paiement

Système d'information

Methode

Prévoyance

Mutuelle

Pilotage

Assurance

Architecture SI

Crédits

Assurance Santé

Assurance Vie

Project Management Office

Organisation

Audit

Conduite du changement

Paiement en ligne

Stratégie digitale

Paiement mobile