Isabelle RASOARIHERINORO

- Mon premier était chez LECOFRUIT au Service Personnel; gestion des journaliers : recrutement - présence et paie.

- Mon sécond était encore chez LECOFRUIT au Service Stocks : mise en place de gestion informatisée des stcoks en créant les codes des articles, les comptabiliser et analyser en faisant sortir les états mensuels et les bilans .

- Mon troisième était au Siège du groupe dans le Service Ventes: acceuil des clients en passant leurs commandes sur le logiciel SAGE SAARI. Puis un petit passage au magasin MPE JB en auditant leur gestion de stock;

- Mon quatrième était encore au Siège du groupe dans le Service Suivi des Importations, gestion des importations en envoyant les bons de commandes aux fournisseurs at assurer l'arrivée des marchandises aux magasins des sites demandeurs sans les frais supplémentaires, établir les prix de revients et saisir les entrées dans le logiciel SAARI et ADONIX.

- Mon cinquième était au Siège du Groupe BASAN: Responsable Achat Transport & Immobilier avec les assurances y afférants. Et l'adhésion au club de danse tango club airmad.

- Mon sixième est avec Parts Equipment une société Française basée à Langon axée sur les fournitures industrielles : prospectus et travail sur leur système.

- Mon présent un petit break en Australie pendant 3 mois puis retour à Madagascar et intégration à l'équipe d'UDITEC en tant que buying senior.



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Logistique transport

Gestion de patrimoine

Achats internationaux