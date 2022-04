Isabelle RENAULT

ADONE CONSEIL est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en organisation et systèmes d’information, dans les secteurs du luxe, des biens de consommation et de la distribution.



Nous réalisons des missions opérationnelles auprès des directions métiers et informatiques dans le cadre de projets de transformation et d’optimisation de systèmes d’informations.



Ces missions s’articulent autour de 4 domaines d’intervention :

- L’organisation, le cadrage et le pilotage de projets informatiques

- L’assistance fonctionnelle et la coordination de projets

- L’expertise technique dans la mise en œuvre de solutions informatiques

- L'accompagnement au changement : contribuer à rendre effectifs les apports du projet, mener les actions qui vont permettre l'adoption des changements par les collaborateurs, etc.



Mes compétences :

Organisation

Accompagnement

Conseil

Optimisation des process

Aide à la décision

Luxe

Mode

Cadrage

Distribution