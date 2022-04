Isabelle RICHARD

ENVIRONNONS est un bureau d'études et de recherches-actions en psychologie environnementale, discipline qui s’intéresse à l’impact des conditions environnementales sur les comportements, représentations et émotions de l’individu ainsi qu’à la manière dont celui-ci perçoit et/ou agit sur l’environnement.



Parce que l'Homme fait partie du système environnemental, notre bureau d'études et de recherches s’attache à considérer l’individu dans son milieu, analyser et interpréter les représentations qu’il en a et de quelle manière le milieu influence son comportement, afin de bâtir des stratégies d’adaptation pour un cadre de vie sain et serein



ENVIRONNONS en 4 questions :



(1) Quelles expertises ?



- Les risques environnementaux, leur perception et l’adaptation comportementale des populations concernées qui en résulte (ex : EDACOPRI (2012), Financement Plan-Loire/Feder)



- L'aménagement du territoire et du bâti soit l’aspect sensible de la qualité environnementale dans son acception la plus large (étude de la perception, du ressenti, de la représentation sociale des ambiances sonores, climatiques, visuelles, etc., ex: ANR EUREQUA)



- La mobilité durable en prenant en compte les facteurs psychosociaux en jeu dans le changement du mode de transport (ex : thèse de doctorat sur le covoiturage).



- Les impacts du changement climatique sur les perceptions et pratiques humaines (notamment au Groenland, ex: ANR CE&PS GREEN GRENLAND)



(2) Quels commanditaires ?



Ces expertises, ENVIRONNONS les met au service à la fois des structures privées et publiques



(3) Quelles services ?



- Recherches-actions

- Accompagnement de projet

- Evaluation d'outils destinés au public

- Formation à la psychologie environnementale



(4) Quelle garantie des services?



Pour intégrer votre projet dans une démarche rigoureuse et pluridisciplinaire, la directrice de ce bureau d'étude est chercheur associée au CNRS au sein du laboratoire LAVUE (Laboratoire, Architecture, Villes et Environnement).



