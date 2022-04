Isabelle RIMBOT

Après avoir passé plus de 14 ans en Management Opérationnel et d’équipe, maîtrisant le management de grands projets transverses et l’optimisation des organisations et des processus, j’ai souhaité mettre à profit les compétences que j’ai développées au service de l’organisation et qui viennent servir la fonction Amélioration continue.

J’ai complété cette expérience par une formation LSS Master Black Belt en 2011.

Fortes connaissances des problématiques de terrain, humaines, organisationnelles, managériales et des processus, je suis passionnée, dynamique et enthousiaste.







Mes compétences :

Management

Lean six sigma

Banque en ligne

Pilotage de projets

Organisation & Méthodes

Lean Management

Techniques Bancaires

Amelioration continue

Optimisation des processus

Visual Management