Isabelle RITZENTHALER

Un peu de lexique pour commencer ?



eZabel® est un jeu de mots entre "e" de "e"commerce (prononcer i en anglais) et le prénom de la fondatrice de la marque, Isabelle, transformé en "eZabel" (prononcer izabel)



eZabel® a été créé en 2007. eZabel® est une marque déposée depuis le 16 mai 2008



En 2012, eZabel® est à votre service grâce à 3 personnes :



- Sandrine, attachée aux expéditions et à la gestion de stock, relation clientèle, poste sédentaire

- Pépiito, vente aux particuliers hors e-commerce (Salons, conventions, stages...) et aux professionnels (mini-boutiques) : vous l'avez sûrement vu lors de nos expos. En tant que Bboy, il éprouve aussi nos produits lors des battles...

- Isabelle, à l'origine de l'entreprise, Madame Tout Terrain !



L'origine



Isabelle est avant tout une passionnée de fitness et de danse. C'est en pratiquant 2 à 3 heures de sport par jour qu'elle s'est lassée de ses vêtements toujours identiques (noirs pour la plupart) et surtout non résistants au lavage intensif !



En 2007, le marché du vêtement fitness est assez pauvre dans le domaine. L'idée de créer une boutique électronique spécialisée a rapidement germé.



Le catalogue



Isabelle a fondé d'abord sa société sur la base de deux marques principalement féminines exclusivement fitness. Dès 2008, eZabel® a répondu à une demande masculine et a élargi son catalogue en introduisant des marques réputées dans le domaine des danses urbaines (hip hop, ragga dance hall, break...)



Aujourd'hui, au total 9 marques sont présentes dans le catalogue et étoffent la collection de vêtements fitness et danse eZabel® en respectant une charte très précise :



- chaque marque doit apporter une complémentarité à la collection, soit d'un point de vue fitness, soit d'un point de vue danse, afin que chaque client, femme ou homme, puisse trouver le modèle qui lui correspond : les tee-shirts street avec DADA, les chaussures avec PUMA, les baggys américains avec UFO, l'athlétique avec CajuBrasil, l'originalité avec Margarita, le fashion avec Susana Gateira, la tendance avec Thiam, la technicité avec Zsport...



- les produits doivent impérativement combiner les éléments fondamentaux comme l'esthétisme (le design), la technicité, la qualité. C'est pour cette raison que certaines marques ne figurent pas ou plus dans notre catalogue, car ils ne combinent pas ces différents éléments.



Chaque article est choisi consciencieusement. Isabelle rencontre régulièrement les marques pour contrôler la qualité et se tenir au courant des nouveautés.





L'évolution



Pour certains, la vente en ligne permet de se cacher et s'abriter derrière un ordinateur. Depuis sa création, eZabel® a toujours recherché une proximité avec ses clients en allant à leur rencontre.



Ainsi, depuis 2008, eZabel® est présente sur les grands évènements du fitness et de la danse. Salon Mondial du Body Fitness - Paris - Porte de Versailles

FIBO - Allemagne

Rimini - Italie



Partenaire de nombreuses Conventions Fitness en France, en Allemagne et en Belgique comme : l'ASF à Lyon, Move Your Fit à Paris, Yo Fit à Aix en Provence, Euroconvention St Tropez...



Universal dancers - Strasbourg (Battle International de Hip Hop)





Les Stages



Même si aujourd'hui, Isabelle n'a plus le loisir de pratiquer aussi intensivement, la passion est toujours là. D'ailleurs, vous l'avez sûrement croisée lors d'une convention au fonds de la salle avec son step ou durant un stage de danse.



eZabel® organise également des stages en Alsace, siège de l'entreprise, qui permettent à ses clients de se réunir pour partager ensemble cette passion. Tous les niveaux sont bienvenus.



Tout comme sa charte commerciale, eZabel® prend soin d'inviter des instructeurs de renommée internationale dans des disciplines variées et complémentaires.



