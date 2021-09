Isabelle ZAGHINI

Responsable de la formation en sciences médicales et biologiques à l'IRFSS Croix-Rouge à Dijon, j'ai l'avantage d'avoir un profil transverse: cursus de biologiste, formatrice, gestion et communication. Je suis à l'aise dans des fonctions demandant des capacités d'adaptation rapide, d'autoformation et de travail en autonomie au sein d'une équipe afin d'aller au bout des missions qui me sont confiées.



Originaire de la Bourgogne où je travaille actuellement, je reste ouverte à toute proposition.



N'hésitez pas à me contacter. En plus, il paraît que je suis plutôt sympathique!