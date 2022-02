Isabelle ZELMAT

Coach Professionnelle Certifiée,

Auteur, conceptrice de jeux

Conférencière

Facilitatrice

Experte accompagnement et formation Burn-out professionnel





OF - QUALIOPI

BILANS DE COMPÉTENCES



Que vous soyez une Personne, une entreprise AVECSENS, vous ferez de vos interrogations et de vos difficultés un tremplin pour créer, changer et vous réalisez.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Secrétariat

Informatique

Comptabilité

Assistanat de direction

Sieges

Government Legislation

Coaching d'équipe

Coaching professionnel

Coaching individuel