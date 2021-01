Ivain PALOUZIER

Mon parcours professionnel m'a permis de développer la polyvalence de mes compétences techniques - méthodes de travail - et mon aptitude à coordonner des équipes pluridisciplinaires au sein d'industries de haute technologie aussi variées par leur taille que par leur activité.



Aujourd'hui, mes objectifs sont :



-De trouver une entreprise qui considère l'amélioration continue comme une de ses priorités pour répondre aux nouveaux défis du contexte industriel post-COVID.



-D'apporter un soin particulier à fédérer tous les services de l'entreprise autour des exigences Qualité avec comme piliers : l'esprit d'équipe, la communication et la capacité à s'adapter.



-De m'impliquer dans la fonction d'Ingénieur qualité où mon expertise des méthodologies Qualité, de résolution de problématiques techniques et de pilotage de projets d'optimisation (formation Green Belt 6Sigma) me donne la capacité d'intervenir directement auprès de clients, d'ateliers et de fournisseurs internationaux.