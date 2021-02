Ivan LARROQUE

Mon expérience professionnelle (15 années au service des plus grands groupes : Axima GDF Suez, Eiffage Energies, Dalkia FM, mais aussi dans de plus petites structures : Ergon SARL, Arrambide, Etchart Energies) et de mes diplômes en électricité, maintenance et efficacité énergétique (BEP/ CAP Electrotechnique, BAC pro Equipements et Installations Electriques, BTS de Maintenance Industrielle, Licence pro Maitrise de l’Energie et Energies Renouvelables) que je mets à votre service aujourd’hui par la création de mon entreprise individuelle.



"IHS Electricité" est née d’une envie de changement ... Pourquoi travailler pour les autres quand on peut travailler pour soi en direct avec ses clients ?



Fort de ce constat et de ce désir d’évolution, j’ai décidé de créer une entreprise artisanale au coeur du Pays Basque.



Travaux d’électricité, tertiaire ou domestique, domotique, alarme, portail, interphonie, études de vos consommations d’énergies, préconisations de solutions d’efficacité énergétique, mobilité électrique sont autant de domaines pour lesquels je peux vous accompagner.



Contactez moi, je me ferais une joie de vous répondre



Mes compétences :

Maintenance tertiaire

Gestion de projet

Ecologie

Gestion de maintenance

Energies renouvelables

Génie électrique

Commerce B2B

Coordination de travaux

Devis

GMAO