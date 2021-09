Jacqueline RAGEOT

20 ans en entreprise m'ont fait m'intéresser tout particulièrement aux liens et interactions que nouent les individus qui œuvrent dans un collectif de travail : des acteurs avec des intérêts communs, spécifiques, des valeurs ou visions soit partagées, soit propres voire très intrinsèques, des actions des réactions, des engagements, des moments de passivité, de créativité, de l'imagination, de l'enthousiasme, du découragement, de la cohésion de la dissension... autant de comportements et attitudes qui font le travail.

De même j'ai apprécié observer et étudier le fonctionnement des environnements professionnels pour lesquels j'ai œuvré : l'évolution des modes ou modèles managériaux, d'organisation, l'accélération des processus, les changements liés au numérique, le mouvement perpétuel des organisations, achats fusions, restructurations, ce qui favorise ou empêche le désir de travail..

Tout cela pour qu'un jour je décide à la fois de m'en extraire tout en continuant à y être reliée : par une posture nouvelle qui qualifie mieux mon métier actuel que la dénomination de coach, parfois bien galvaudée.

Coacher est avant tout accompagner, un moment de vie professionnelle d'un individu, d'une équipe, d'une organisation, dans son souhait de changement. Coacher est bel et bien une posture, pour travailler avec et pour, permettre le passage (au bon sens du terme) pour un avenir désiré.



Mes compétences :

Conseil

Relations humaines

Communication

Coaching

Accompagnement

Management

Formation

VAE