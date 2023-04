Jacques DUPEUBLE

La logistique, la gestion des stocks, des approvisionnements, la réduction des coűts qui en découlent ainsi que la recherche du gain de temps, la traçabilité et la satisfaction du client final sont des objectifs permanents conditionnant le résultat de l’entreprise.

Fort de mes différentes expériences enrichissantes, je vous propose de m’investir dans votre entreprise, pour mener à bien ses projets et réaliser ses objectifs en mettant à sa disposition mon expérience et mon enthousiasme.