Jacques HERNANDEZ

Fort de mon expérience pédagogique auprès d'étudiants, et surtout auprès d'apprentis et de stagiaires, je souhaite mettre mes connaissances, mon expérience et mes compétences au service de la formation professionnelle.



Je connais bien les principaux objectifs spécifiques de la pédagogie de l'alternance :

- prendre en compte le calendrier d'alternance dans l'organisation pédagogique des cours,

- lier le contenu des cours aux besoins de formation de l'apprenti ou du stagiaire dans son entreprise.



Mes compétences :

Pédagogie

Enseignement

Ecoute

Algorithmie

Mathématiques appliquées