Jacques LE TEXIER

Depuis 1977, j'exerce la fonction de directeur de centre de profit service, sur des produits high-tech en B to B, au sein de trois groupes internationaux.



Je parle anglais, j'ai une double formation : Universitaire de l'université d'Angers, ainsi qu'en physique nucléaire du Centre Européen de Physique Nucléaire (CERN) de Genève et d'ingénieur en maintenance informatique.



De 1977 à 1989 chez General Electric Medical Systems , biens d'équipements d'électronique médicale, j'ai exercé au sein de la direction centrale d'après-vente des fonctions : Opérationnelles : Ingénieur de support technique international, Responsable de formation, Responsable de la maintenance informatique des scanners Rx,

Fonctionnelles : Ingénieur de soutien logistique intégré / coordinateur de maintenabilité,

Management : Responsable du département de support mondial d'équipements de radiologie , 25 ingénieurs.

j'ai acquis au cours de ces 13 années une solide expérience en soutien logistique intégré et management d'équipes dans un environnement international sur des systèmes high-tech sensibles.



De 1989 à 2008 chez IER filiale à 100% du Groupe Bolloré qui conçoit, fabrique , commercialise et assure au niveau mondial le support et la maintenance en ateliers et sur sites de biens d'équipements en B to B (Terminaux, systèmes, automates de billeterie pour les grands réseaux de transport aérien et terrestre, ainsi que des bornes intéractives et automates libre-service pour les administrations et grands comptes), comme directeur de centre de profit service, rattaché au PDG et membre du comité exécutif.

Ma mission est double :

- Piloter la structure existante en y apportant les

modifications et évolutions nécessaires à l'amélioration de

la qualité des services et à la croissance de l'activité.

- Développer notre présence internationale qui était

inexistante.

Pour répondre à ces deux objectifs j'ai :

- Redéfini les prestations de service commercialisables,

- Mis en place les nouvelles structures nécessaires à

l'amélioration de la qualité des services et au

développement de l'activité : Création d'un département de

support technique intégré, d'un département de ventes des

prestations de service, d'une structure de chefs de projets

service clients dédiés aux projets spécifiques,

- Lancé la commercialisation des nouvelles prestations,

- Mis en place des filiales et centres de service à

l'international,

- Mis en place un centre de télé diagnostic bilingue Français,

Anglais, fonctionnant 24h/24h, 7j/7j.

A ce jour le bilan est : Un chiffre d'affaire de l'activité service multiplié par 12 pour atteindre 35 M€ en 2007. Celui-ci représentait 10% du CA de la société en 1990, il représente 36 %

à fin 2007, tout en conservant une excellente rentabilité de 65% de contribution brute. La création de 6 centres de services à l'international, dont 3 sont des filiales uniquement service et de 4 centres de service sous-traités.



Depuis 2009 Chez Riber

Leader mondial de l'épitaxie par jets moléculaires

Développement de l'activité des services doublement du CA en 2 ans.



Mes compétences :

Centres de profits

Encadrement

International

Management

Transport