Jacques SOUQUET

30 ans dexpérience à des postes à responsabilités en R&D et industrialisation de produits variés (appareils médicaux composants automobile électroménager - machines spéciales - éoliennes )

Leadership et expérience du management (FR - US).

Compétences pluridisciplinaires en mécaniquemécatronique-automatismes.

Vision globale et la capacité de résoudre une large gamme de problèmes techniques et/ou industriels.



Mes compétences :

Solidworks

Autocad

budgets

Team Management

Microsoft Project

Microsoft Office

Machines spéciales

Qualité

Direction technique

CATIA V5

Achats

Bureau d'études