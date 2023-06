Titulaire d’un DUT en Services et réseaux de communication, j’ai été amenée au cours des mes études à effectuer toute sortes de projets en communication : j’ai ainsi crée de leurs conceptions à leurs réalisations de très nombreux sites web, de nombreuses plaquettes et affiches publicitaires pour des produits en tous genres.



De novembre 2007 à Juin 2008, en CDD à Covéa Fleet afin de réaliser le site Internet de l’entreprise, j'ai pu faire aussi bien de la conception graphique que de la mise en page ou encore de la programmation. J’étais en contact permanent avec le service Marketing afin de mettre en commun les idées et de développer le site au mieux.

De septembre 2008 jusqu'à janvier 2012, j'étais en CDI à MMA en tant que Concepteur Multimédia afin de procéder à une refonte du site intranet et de concevoir de nombreux éléments graphiques. (affiches, plaquettes, animations flash pour le site...)



Puis, pour raisons personnelles, j'ai du quitter le Mans pour me diriger vers la Rochelle, et travaille désormais chez Léa Nature en tant que Webdesigner/intégrateur web/Monteur vidéo afin de prendre en charge les nombreux sites internet du groupe en collaboration avec deux chefs de projet web et les community manager.



Mes compétences :

Concepteur multimédia

illustrator

Webmaster

dreamweaver

photoshop

infographiste

Pinnacle Studio

Avid Xpress pro

Effets spéciaux vidéo (After effect)

Motion design 3D (logiciel Blender)