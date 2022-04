Jamal BENKHADRA

ISG Paris , plus de 20 d'experience dans la communication et publicité .

client servicing,

planning stratégique , new business et direction générale d' agences leader CP Y&R casablanca , mosaik, JWT casablanca,Karoui&Karoui. Crée en septembre 2009 Ideo Advertising agence conseil en communication a Casablanca

. Depuis janvier 2012 , directeur général associé au sein de boomerang , agence conseil en communication globale et intégrée .

Experience multi sectorielle , corporate , grande consommation , B2B , communication politique , grandes causes , telco....

Experience multi marques , locales et multi nationales ,



Mes compétences :

créativité