Disponible actuellement à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle dans l'un ou les domaines de ma spécialité.

Mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur: jamal.boufnichel@gmail.com



DOMAINES DE COMPÉTENCES



INSTRUMENTATION ET MÉTROLOGIE

• Planification et création de bancs de tests, essais. Mesure et analyse des résultats.

• Spécialisation en capteur : étalonnage et maintenance.

• Tests de langage et mesures thermiques sur carte électronique.

• Gestion des tests d’analyse propreté en salle blanche.

• Gestion des différentes manipulations d’analyse sur gros et petit instruments (Four de dépot/ de recuit, réacteur plasma, MEB, spectroscopie IR et de masse, machine 2D et 3D...).



QUALITÉ

• Création et mise à jour des dossiers d’assurances qualité.

• Validation des produits et gestion des non-conformités.

• Analyse de la qualité et résolution de problème.

• Méthode de résolution de problème en groupe (MRPG)

• Outils qualité : PDCA, AMDEC, 6sigma,5S, 8D,Ishikawa...



MANAGEMENT

• Animation et gestion de différents groupes pluridisciplinaires (8 personnes).



Mes compétences :

Métrologie

Mesures physiques

Contrôle qualité