Jamal KAAKATI

Apres un Master 2 en économie spécialité Logistique à l'université de Rennes 1, J'ai passé près de 4 ans chez Decathlon Logistique au sein de la plateforme de Brétigny Sur Orge en tant que Responsable Département Logistique.

J'ai durant cette expérience, animé près de cinquante personne en forte saison.

Mon rôle en tant que manager était de recruter, animer les indicateurs ( couts, délais, qualités) , développer les compétences de mes collaborateurs : dans quel but ? La satisfaction du client final

Aujourd'hui chez Castorama , je suis Chef de Secteur Logistique.

Responsable du SAV, Logistique et de la zone de retrait marchandise, je coordonne ces 3 entités avec leurs équipes afin de garantir le meilleur service pour le magasin et le client.





Passionné par la logistique et la vie d'entrepôt, Je suis un manager qui aime la proximité humaine et le travail collaboratif.

Personne de terrain , j'aime l'engagement opérationnel et la conduite de projet.





Mes compétences :

Management

Organisation

Qualité

Logistique

Chaine logistique

Recrutement

Développement des compétences

Sécurité au travail

Aisance relationelle

Service client

Transport

Autonomie

Leadership

Gestion de projet

Informatique

Management opérationnel

Logistique industrielle