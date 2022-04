Jamal SBAAI

Madame, Monsieur,





Comme tous les groupes performants, vous recherchez certainement du personnel organisé, stable et motivé par le résultat.



Je désire orienter mon avenir professionnel dans le Retail et mettre mes 15 ans d’expérience à votre service.



C’est pourquoi je souhaite postuler afin d’intégrer votre groupe et me former à votre expertise.



D’un naturel dynamique et impliqué, je mets à votre disposition une expérience professionnelle probante.



Par ailleurs, la diversité des postes que j’ai occupés indique mes capacités d’adaptation et la durée des missions éclaire sur ma stabilité et ma persévérance.



Le CV que je vous invite à découvrir explique clairement mon parcours professionnel et ma formation.



Enfin, l’entretien que vous voudrez bien m’accorder me permettrait de compléter ces informations et de vous convaincre sur l’intérêt de ma candidature.



Dans l’espoir d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma meilleure considération.



Mes compétences :

Autodidact

ACHATS