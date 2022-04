James BECHT

Responsable avant-vente @ P1 Security (Sécurité des télécommunications) : p1sec.com.



Passionné par les nouvelles technologies, après un Master pluridisciplinaire en sociologie et urbanisme et un doctorat en philosophie, je me suis tourné vers l'édition et ensuite dans le conseil dans le secteur des NTIC.



Consultant dans ce secteur depuis plus de 15 ans, j'ai également travaillé dans les médias imprimés (presse et édition de livres).



Développement de l'offre commerciale.



Qualification des prospects.



Compréhension des besoins et des exigences des clients.



Veille technologique et commerciale.



Gestion d'équipe.



Mes compétences :

Astrophysique

Cms

CMS Drupal

Drupal

Édition

Intelligence artificielle

JAVA

Javascript

Langages de programmation

PHP

Programmation

Programmation c

Programmation C#

Programmation C++

Robotique

Sémantique

Sites web

Veille

Veille technologique

Web

Web sémantique

Création de site web

C

Content Management System