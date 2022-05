Sabrina PEDROSA PESEUX

Au cœur de la révolution numérique, le Pôle de compétitivité mondial Systematic fédère en Ile-de-France plus de 500 acteurs de l’innovation : grands groupes, établissements de recherche et/ou d’enseignement supérieur et PME.



Systematic développe les outils et technologies clés dans le domaine des systèmes à logiciel prépondérant tout en concentrant son activité sur 3 marchés applicatifs à forte dimension sociétale (Automobile & Transports, Télécoms, Sécurité & Défense) et 2 domaines technologiques (Logiciel Libre et Outils de Conception et développement de Systèmes).

Dès 2009, SYSTEM@TIC déploie ses technologies et ses solutions vers de nouveaux domaines de marché, notamment « TIC et Ville Durable », et « TIC & Santé » en 2010, qui sont au cœur des enjeux sociétaux du 21ème siècle et dont le développement repose de façon croissante sur les expertises et savoir-faire de SYSTEM@TIC et ses membres.



Sur ces thématiques, le Pôle s’est donné pour mission de développer l’économie, la compétitivité des entreprises et l’emploi, en utilisant les leviers de l’innovation, de la formation et du partenariat.



Véritable catalyseur de projets technologiques innovants, Systematic a permis à ce jour le développement de plus 200 projets collaboratifs de R&D représentant plus de 1Mds€ d’effort de R&D et un soutien cumulé d’environ 400 M€ provenant de l’Etat, des agences ANR, EUREKA, FEDER, OSEO et des collectivités territoriales.



