James GRIVET

Attiré par les projets à forte innovation, j'ai développe ma capacité d'entrepreneurship dans plus d'une trentaine de projets.



Initialement ayant une double compétence Ingénieur et en management, j'ai développé mon expertise de création d'activités à partir d'innovation en faisant le lien entre les différentes composantes d'un projet (R&D, marketing& commercial, finance, juridique).



Actuellement, je renforce mes compétences dans le domaine de l'ingénierie financière et fiscale à l'ESCP Europe pour optimiser la création de valeur dans le montages d’activité.



Ayant monté un projet dans le domaine de l'ADN rapide depuis début 2010, j'ai conduit toutes les phases (choix et évaluation de la technologie, analyse du marché et des besoins clients, développement du réseau (key leaders et experts), valorisation de start-ups pour prise de participation, montage de partenariats (technologiques, distribution) , animation interne pour convaincre les BU d'intégrer la technologie, construction des business plans et définition des budgets).



Résultats : projet stratégique intégré par l'ensemble des BUs, recrutement de plusieurs experts dans le domaine de l'ADN, montage de partenariats technologiques, évaluation par un laboratoire leader mondial, création des fonctions programme & produit, engagement des Directions commerciales, montage de groupes de travail avec les experts et clients de plusieurs pays, promotion comme speaker lors de conférences internationales.



Mes champs d'activité :

-Montage de projets de création d'activité de la "page blanche" aux clients Pilote

-Élaboration de business models, construction de business plans en impliquant les entités opérationnelles

-Approche transverse des organisations d'entreprise (process, BU, fonctions transverses)





Langues parlées et écrites :

Anglais

Allemand

Russe



Mes compétences :

Business development

Nanotechnologie

Project

Innovation

Génétique

Performance

Audit interne

Ingénierie financière et évaluation

Conseil en organisation

Capital risque

Capital developpement

Création activité

Business plan

Gestion de projet

Évaluation entreprise

Analyse financière

ADN

Venture capital

DNA