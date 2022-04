James LUDLOW

Amoureux des chiffres et de nature curieuse, je suis animé en permanence par l’amélioration de l’existant. Juriste de formation et passionné par la finance, j’ai repris des études pour réorienter ma carrière professionnelle vers le contrôle de gestion.



Diplomate, je cultive le sens des relations humaines que j’ai pu mettre en pratique dans le cadre de mes expériences successives : d’abord en qualité de chargé juridique, à travers l’animation de réseaux d’avocats ; puis en qualité de contrôleur de gestion dans le cadre d’un stage en milieu industriel.



Mes différents métiers m’ont permis de cultiver le sens du détail et de développer une expertise en matière d’analyse. Rigoureux et organisé, je travaille en parfaite autonomie, et je sais gérer mes priorités. Je prends plaisir à travailler en équipe et sais faire preuve d’une grande capacité à me remettre en question pour m’adapter aux besoins de l’Entreprise.



Optimiser et la recherche de l’excellence sont mes lignes de conduite. A la recherche d’un nouveau challenge, je suis disponible immédiatement.





Mes compétences :

Recouvrement

Droit

Droit bancaire et financier

Programmation SAS

Gestion

Contrôle de gestion

Analyser et améliorer les performances

Analyse financière

Analyse

Animation

Amélioration continue

Finance d'entreprise

Management

Finance

Contrôle budgétaire