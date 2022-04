James THEOBALD

Passionné par le métier de Barman, autodidacte, j'ai débuté ma carrière dans des bars à thèmes de nuit, c'est tout naturellement que j'ai continué à évolué ces dernières années au travers de la restauration, où j'ai acquis les compétences de serveur - runner - chef de rang, ce qui m'a permis d'évoluer vers le poste de Maître d'hôtel, que j'occupe à ce jour, ce qui complète mon CV, et m'offre à ce jour une palette assez large, en matière de compétences et de responsabilités.



Mes compétences :

Inventaires

Passages de commandes

Saisies informatiques

Encaissements

Préparations de cocktails et boissons diverses

Rapprochements de factures

Réceptions de commandes

Maîtrise d'un rang

Organisation de l'espace

Entretien du matériel

Respect des règles d'hygiène

Gestion des caisses journalières

Remises en banques

Gestion des chiffres journaliers