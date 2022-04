Danis JULIE

Avec 19 500 collaborateurs répartis dans 111 magasins sur l’ensemble du territoire français, Leroy Merlin France est aujourd’hui l’enseigne de distribution de bricolage leader sur le marché de l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie.

Implantés à proximité des grandes agglomérations, les magasins Leroy Merlin sont des grandes surfaces (de 6 500 m2 à 14 000 m2) qui proposent une offre moyenne de 60 000 références produits en libre-service, livrés ou posés à domicile, et répartis en trois univers : « le monde technique » pour bricoler et construire, « le monde décoratif » pour créer son intérieur, et « le monde de l’aménagement » pour inventer son projet.

Enseigne pionnière de Groupe Adeo, Leroy Merlin s’exporte au-delà de nos frontières. À l’international, Leroy Merlin ce sont 65 000 collaborateurs dans 290 magasins à travers 12 pays.



Notre ambition est d’accompagner le rêve des habitants du monde.

Pour les aider à rêver leur maison et à la réaliser, Leroy Merlin place la satisfaction de chacun de ses clients au cœur de son métier : il les écoute et les comprend ; les conseille et leur propose des idées qui leur ressemblent grâce à une offre de produits et de services variés et de qualité permettant de répondre à la diversité de leurs attentes.



Dans ce cadre , nous renforçons nos stratégies notamment au niveau de l'assurance qualité fournisseur.



Mon rôle s’inscrit dans une démarche de construction de déploiement des stratégies d'assurance qualité Fournisseur par la mise en place du référentiel AQF , par la création et standardisation d'outil de pilotage de l'AQF

Nous renforçons notre organisation par le déploiement de vrais standards a plusieurs niveaux et nous nous engageons dans une démarche de maîtrise de notre monde amont afin de répondre à l’évolution des exigences réglementaires du marché français .



Mes compétences :

Pilotage de projet

Management d'équipe

Management qualité ITIL amélioration process

Management de production / Lean manufacturing

Strategie d' achat

Management

Qualité

Production

Ski

Equitation

Management qualité

Lean