Jami VOLPATTI

Un parcours professionnel riche, acquis dans des secteurs divers dont l'hôtellerie et le tourisme, ont développé mes qualités humaines et ma capacité d'évoluer dans tous les milieux.

Aujourd'hui, mon idéal serait une opportunité de travailler dans une entreprise qui prend en compte la valeur humaine de l'individu et qui mise également sur le respect de l'environnement dans un objectif de préservation de notre capital.

Management : recruter, former, animer, évaluer et développer les compétences des collaborateurs

Gestion : maîtrise des ratios (linge, ménage, énergie, conso matières). Elaboration de budget prévisionnel

Commercial : établissement du plan d'action commercial : stratégie marketing analytique et opérationnel

Technique : Evaluation suivi de la maintenance des installations techniques, suivi des contrats de prestations liés à l'exploitation

Je suis mobile géographiquement en France et à l'étranger et à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Ouverture d'esprit

Pragmatisme

Sens des responsabilités

Sens du service

Management

Polyvalence