Jamil EL MOUSSAOUI

Actuellement à la recherche d’un emploi d’analyste support applicatif, et fort d’une expérience de plus de 7 ans dans ce domaine, je reste soucieux de poursuivre dans ce domaine, continuant ainsi à répondre au besoin utilisateurs.

Continuer ma progression professionnelle, développant ainsi mes compétences techniques au travers de nouveaux outils et langages.

Je serais ravi de poursuivre mon évolution au sein d’une entreprise partageant ces valeurs.





Mes compétences :

Développement web

Base de données

MySQL

DB2

HTML 5

CSS 3

Développement informatique

Virtualisation

Apache

Batch

Microsoft Office

PostgreSQL

Visual Basic

Microsoft Windows Server

PHP 5

Exploitation informatique

Support technique

Analyse

Shell

Active Directory

Linux

ITIL Foundation V3