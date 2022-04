Jamil YOUNESS

J'exerce le métier d'Avocat en droit des Affaire et en droit Pénal depuis 20 ans,



j'ai assuré la défense de dossiers très variés en matière pénale passant de l'affire médiatique des attentats de Saint Michel, au réseau des faux dentistes, la filière bulgare etc...



je co-préside l'Association AVOCATS POUR LE PROCHE ORIENT qui est une association du barreau avec Madame Gisèle HALIMI, qui assure la défense des Avocats et des prisonniers palestiniens.



cette association a pris la défense de Monsieur Marwan BARGHOUTI et a dépéché à ce titre plusieurs Avocats en défense.



je souhaite renconter des personnes intéressé par la défense des intérêts du peule palestinien afin d'organiser des projets actifs.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=767842146581639&id=100000675822734



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit international

Droit pénal

Droit De la responsabilité médicale

Droit des Etrangers, droit de la nationalité

Droit de la famille

Droit Social