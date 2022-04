Jamila ALLA

Conseillère en insertion je m'occupe d'accompagner des jeunes de 16 à 25 ans dans leur projet professionnel et leur insertion sociale; je m'occupe aussi d'une association de droit des femmes et de lutte contre les discriminations.

J'aime la nature, les voyages et le cinéma.

Passionnée aussi de lecture classique ou contemporaine.



Mes compétences :

Gestion des plannings

Gestion d'équipe

Animation de réunion

Gestion des conflits

Prise de parole en public et conduite de réun