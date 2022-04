Jamila BESSAIH

Son savoir-faire ? Transmettre simplement et de façon accessible des informations et des savoirs pour dévoiler les capacités de chacun.

Une expertise développée au fil d'un parcours diversifié mais toujours axé sur l'échange et la connaissance de l'autre.



Réveiller les talents qui sommeillent en nous. Franchir une nouvelle étape dans son épanouissement personnel et professionnel. Aller plus loin dans la connaissance de ce qu'on est profondément pour réagir efficacement face à toutes les situations.Trouver une harmonie intérieure et avec le monde qui nous entoure. Renforcer la cohésion de vos équipes autour d'une vision partagée et de valeurs communes à l'entreprise:

Être soi, tout simplement, mais complétement.



Mes compétences :

Accompagnement du changement

Développement personnel

Thérapie Emotionnel Freedom Techniques

Life coaching