L’aventure Janally a commencé par un souhait : celui de changer notre manière de consommer.

Un concept permettant de se réunir et de partager un moment sympathique et convivial autour de produits raffinés et de qualités tel que les sacs et les accessoires de mode.

En effet, en tant que purs objets d'arts, ils reflètent notre image, permettent de souligner et de jouer sur notre style. Parmi eux le maître de l'élégance : Le Sac.

Quelques soit sa fonction, sac citadin, sac nomade, sac de sport, au féminin ou au masculin, il fait parti de notre vie, il connait nos secrets, notre intimité, nos habitudes...Il est l'accessoire de l'action !

Partant de ce constat Janally a décidé d'aller à la rencontre de ses clients afin de présenter dans ce domaine des produits hauts de gamme élaborés part de jeunes créateurs.

Les ventes se déroulent dans notre E-Shopping, aux domiciles de nos clientes, dans notre Loft parisien et également plusieurs fois par an en ventes directes événementielles dans des lieux insolite. Nous vous donnons rendez-vous dans notre rubrique « Evénement » afin de vous faire découvrir le concept Hiving.



Nous vous proposons également une prestation Personal Shopper. Il s’agit d’une personne qui vous aide à vous relooker ou qui fait votre shopping à votre place.

Tranquillement installée dans un salon particulier, nous échangerons sur vos envies shopping, mais aussi sur votre image, ce que vous souhaitez améliorer.

http://www.janally-paris.com



