Jaouen LEVASSEUR

Plus de 15 ans d'expérience acquise au sein des groupes VEOLIA et SUEZ dans le domaine du traitement des eaux / déchets en France et à l'export, qui m'a permis de développer un profil de manager polyvalent associant des compétences rigoureuses de gestionnaire à de solides compétences techniques.



A l'écoute du Marché pour un nouveau challenge professionnel dans les technologies environnementales (traitements des eaux et déchets, énergie renouvelables...).



Principales compétences développées:

- > Connaissance de l'hydraulique des fluides et des principales filières de traitement eau potable et eau usée

- > Connaissance de procédés innovants (filtration membranaire, compostage des boues, photovoltaïque, biofiltration...)

- > Pilotage de l'ensemble d'un projet en conception / réalisation (études, achats, travaux, mise en route)

- > Planification des travaux

- > Définition et organisation des ressources

- > Recrutements

- > Etablissement du budget (CA, MB)

- > Optimisation des coûts et délais

- > Gestion des risques et opportunités

- > Définition des objectifs et priorités des équipes internes

- > Coordination des services internes pour le respect des coûts et délais

- > Conduite de réunion avec différents intervenants (Maître d'Ouvrage, Maître d'Oeuvre, bureau de contrôle, CSPS ...)

- > Revue et validation des documents techniques (Spécifications, plans, PID, note process, analyse fonctionnelle, notice d'exploitation, DOE, dossier de consultation...)

- > Optimisations technico - économiques

- > Revue et validation des contrats d'achat et de sous traitance

- > Négociations

- > Coordination et supervision des fournisseurs et sous traitants tout corps d'état (génie civil, automatisme, électricité, montage...)

- > Suivi administratif et contractuel (caution, factures, courrier, DC4, CR...)

- > Connaissance du code des Marchés Publics et CCAG Travaux

- > Sens de la communication

- > Prise de décision

- > Sens des priorités et de l'anticipation

- > Gestion des sinistres

- > Traitement des litiges et réclamations

- > Reporting financier

- > Application du code du travail relatif à l'hygiène et à la sécurité

- > Application des procédures qualité

- > Suivi d'exploitation, des appels en garanties