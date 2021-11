Jean-Charles TOSSOU EZIN

J'affiche plus de 20 ans d'expériences commerciales diverses durant lesquelles j'ai développé une expertise en:

 mise en place de projets et suivi de la distribution retail muticanal sur des marchés variés (multimédia, nouvelles technologies, alimentaire, PGC/DPH, loisirs…)

 Elaboration et suivi de la politique commerciale.

 Structuration d’équipes commerciales et développement de CA (évolution du CA – DN/DV – PDF- veille concurrentielle – offres promotionnelles – assortiments gammes par canal de distribution, formations vendeurs en PDV, campagne d’animation PDV…).

 Management d’équipes de vente sur France métropolitaine (GSA, GMS, GSS, GSB, OER, détaillants indépendants).

 Gestion de comptes nationaux B2B – B2C (négociation d’accords-cadres, suivi des référencements, augmentation des parts de voix…).

 Définition et fixation des objectifs quantitatifs (CA et Volumes) et qualitatifs individuels et collectifs.

 Préparation et animation des réunions commerciales des équipes de vente.

 Reportings. Interface entre les forces commerciales opérationnelles et les Directions Générales, Commerciales et Marketing.

 Recrutements, formation et accompagnements des commerciaux et managers régionaux.



Je propose mon expertise pour prendre en charge le renforcement voire même la structuration du service commercial national ou régional d’une ETI, d’une filiale de distribution française ou tout autre société qui souhaite accroître son CA et assurer son développement Retail sur le marché français.

Manager confirmé, expérimenté en négociation et gestion de comptes clients, je m’épanouis à faire monter en compétence mes collaborateurs commerciaux par une animation d'équipe et un management de proximité orienté culture du résultat et basé sur la bienveillance et le respect de chacun.



Mes compétences :

Jeux vidéo

Grande distribution

GMS

Moto

Chef des ventes

Musique

Édition

Sport