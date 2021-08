Jean-Christophe DE TAUZIA

Bonjour,

je dirige un incubateur d'entreprises innovantes sur la Cité Descartes, cluster ville durable à l'Est du Grand Paris.

Je suis donc responsable de l'organisation de la bonne gouvernance, du tour de table financier et détecte des projets, les sélectionne puis les accompagne dans leur développement avec un réseau de partenaires.



Ceci fait suite à plusieurs années en mode collaboratif sur des projets communautaires relatifs à la politique de l'innovation : les services de soutient aux PME, le financement de la recherche, la valorisation des résultats de R&D, le marketing des technologies, le business planning et le fund raising.



Mes compétences :

Gestion de projets

Lobbying

Évaluation d'entreprise

Animation d'équipe

Communication

Négociation contrats

Financement de projet

Ingénierie de projet

Propriété intellectuelle

Europe

Innovation

Capital risque

Stratégie d'entreprise